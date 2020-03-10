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Правительство может увеличить финансирование Ростехнадзора на развитие IT-инфраструктуры

Замруководителя Ростехнадзора Анатолий Геллер отметил, что необходимое допфинансирование может составить 2,2 млрд рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов поручил представить в правительство России предложение по дополнительному финансированию Ростехнадзора на модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры. Об этом он сообщил во вторник, выступая на заседании коллегии ведомства.

"Совсем недавно я провел совещание, по итогам которого поручил представить в правительство согласованные предложения по дополнительному финансированию расходов ведомства для модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры и ряду других вопросов. Будем оказывать поддержку Ростехнадзору и в дальнейшем", - сказал он.

На уточняющий вопрос ТАСС заместитель руководителя Ростехнадзора Анатолий Геллер отметил, что с учетом износа техники в 95%, необходимая сумма дополнительного финансирования может составить 2,2 млрд рублей.

В октябре 2019 года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева еще раз поручить Минфину предусмотреть в бюджете на 2020-2022 годы средства на обновление IT-инфраструктуры ведомства.

Алешин отмечал очень высокую степень износа IT-инфраструктуры, которая практически не обновлялась с 2014 года. Это, по его мнению, не позволяет полноценно использовать современные информационные технологии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБорисов, Юрий Иванович
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