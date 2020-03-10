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Российские компании оформили маршрутные поручения на 208 тыс. тонн нефти для Белоруссии

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что заявок на март подали на объем почти в два раза больше

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские компании к настоящему моменту оформили маршрутные поручения на прокачку в марте 208 тыс. тонн нефти в Белоруссию. При этом заявок подано на объем почти в два раза больше. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"На "Нафтан" оформлены поручения на 177 тыс. тонн, на Мозырь - на 31 тыс. тонн", - сказал Демин.

"Заявок примерно в два раза больше", - добавил он.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. В начале года поставку стали осуществлять компании группы "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

В феврале заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, который курирует вопрос отношений РФ с Белоруссией в области энергетики, провел у себя совещание с главами нефтяных компаний, на котором обсуждались поставки нефти в республику. После этого Минэнерго РФ сообщило о том, что российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на $2 ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины.

В то же время на фоне отсутствия договоренности с российскими компаниями Белоруссия начала искать альтернативные источники нефти. Так, в марте ожидается поставка 250 тыс. тонн нефти из Азербайджана через порт Одессы и по нефтепроводу Одесса - Броды на ОАО "Мозырский НПЗ". Кроме того, сообщалось, что в марте через порт Клайпеды в Новополоцк на ОАО "Нафтан" будет поставлено около 160 тыс. тонн нефти, закупленной через трейдеров.

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