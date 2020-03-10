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ЦБ считает нужным дать больше гибкости финансовой системе России

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева также подчеркнула, что регулятор последовательно проводил политику повышения финансовой устойчивости России к внешним шокам

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк России считает нужным дать больше гибкости финансовой системе в текущей ситуации для спокойного ее прохождения. Об этом журналистам сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

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"По нашим оценкам, ликвидности и валютной, и рублевой должно быть достаточно. Тем не менее, нам кажется, что нужно дать больше гибкости финансовой системе для того, чтобы спокойно действовать в текущей ситуации", - сказал она.

Юдаева также подчеркнула, что регулятор последовательно проводил политику повышения финансовой устойчивости России к внешним шокам. "Мы проводим постоянный анализ этой устойчивости, он показывает, что действительно наша система может нормально работать в условиях колебаний на внешних рынках", - добавила она.

Ранее во вторник Юдаева в эфире телеканала "Россия-24" сообщила, что Банк России готов при необходимости принять дополнительные меры по защите российской экономики от внешних шоков. Тогда первый зампред напомнила, что регулятор уже объявил ряд мер в рамках бюджетного правила, направленных на стабилизацию ситуации, в частности предоставил дополнительную ликвидность банковской системе "и через нее финансовой системе".

Сегодняшние торги на Московской бирже открылись падением рубля к основным мировым валютам на фоне обвала цен на нефть.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 9 марта рухнула на 31,5%, опустившись до 31,02 доллара за баррель. Сегодня нефть этого сорта торгуется на уровне 36,41 доллара за баррель (+6%).

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