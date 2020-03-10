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Нефтекомпании не сообщали Ростехнадзору о желании выйти из соглашения по модернизации НПЗ

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин отметил, что ведомство планирует перейти на двусторонние соглашения с нефтекомпаниями "с целью достижения повышения показателей по модернизации и снижению степени износа оборудования"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские нефтяные компании не сообщали о желании выйти из четырехсторонних соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за падения цен на нефть и влияния коронавируса на экономику. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

"Заявлений от нефтяных компаний о прекращении исполнение своих обязательств, предусмотренных четырехсторонними соглашениями по модернизации, в связи с текущим серьезным падением цен на нефть и влиянием коронавируса на экономику в Ростехнадзор не поступало", - сказал он.

Алешин отметил, что четырехсторонние соглашения в целом выполнили свою задачу. При этом ведомство считает нецелесообразным продление срока их действия с учетом заключения новых двусторонних соглашений с Минэнерго РФ, а также из-за изменения рыночной конъюнктуры и экономической стратегии предприятий.

Вместо этого Ростехнадзор планирует перейти на двусторонние соглашения с нефтекомпаниями "с целью достижения повышения показателей по модернизации и снижению степени износа оборудования". Соответствующие предложения сейчас подготавливаются ведомством для внесения в правительство РФ, сообщил руководитель Ростехнадзора.

Кроме того, планируется продолжить тесное взаимодействие с компаниями в направлении повышения уровня промышленной безопасности и внедрения дистанционных форм контроля и мониторинга, добавил Алешин.

О соглашении

В конце декабря 2019 года Алешин в интервью "Российской газете" сообщил, что нефтяные компании, ФАС, Ростехнадзор и Росстандарт перенесли сроки выполнения четырехстороннего соглашения по модернизации НПЗ на 2022 год "по объективным причинам". При этом ни одна компания не заявляла о желании выйти из соглашения.

Соглашение было подписано в 2011 году. По нему нефтяные компании обязались модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных видов нефтепродуктов и обеспечить необходимые объемы их производства и поставок на внутренний рынок. Завершение модернизации планировали на 2015 год, затем срок перенесли на 2020 год.

Теги
РоссияАлешин, Алексей Владиславович
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