Комитет Госдумы одобрил льготы по НДС и налогу на прибыль для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, направленный на установление льгот по НДС и налогу на прибыль организаций для налогового стимулирования налогоплательщиков на отдельных территориях Арктической зоны РФ. Документ рассматривается в пакете с законопроектом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о налоговых льготах по НДПИ для инвесторов в Арктике.

Законопроект вводит отдельную категорию налогоплательщиков - резидент Арктической зоны РФ. Для них предусматривается установление нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в части зачисления в федеральный бюджет при условии установления законом субъекта РФ пониженной ставки по этому налогу в части, зачисляемой в региональный бюджет.

Такие ставки налога на прибыль организаций применяются в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности (дополнительным соглашением к соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности), заключаемым организацией в соответствии с законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

Эти ставки налога на прибыль организаций применяются при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, предусмотренной соглашением, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности. Также пониженные ставки налога на прибыль организаций могут применяются ко всей налоговой базе при условии, что доходы от деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90% всех доходов либо за налоговый период, либо в совокупности за три налоговых периода, предшествующих текущему.

Законопроектом устанавливаются нулевые ставки НДС в отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим экспортируемые товары, а также услуг по перевозке морским транспортом товаров для их дальнейшего вывоза за пределы территории РФ. Для применения нулевой ставки НДС при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны РФ устанавливается перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения такой налоговой ставки.

"Законопроектом не предусматривается введение каких-либо административных и иных ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной деятельности, способствующих увеличению их издержек", - говорится в пояснительной записке.