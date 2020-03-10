Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 млн руб.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Размер переводов в Системе быстрых платежей (СБП) может вырасти до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс. рублей. Соответствующее изменение содержится в проекте положения ЦБ РФ "О платежной системе Банка России".

Регулятор поясняет, что такой шаг расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы.

"В рамках развития сервиса быстрых платежей проектом устанавливаются: требования об обязательном предоставлении доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, лимит суммы распоряжения для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, увеличенный до 2 млн рублей", - говорится в документе ЦБ.