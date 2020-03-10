Комитет Госдумы одобрил расширение налоговой тайны за счет данных о доходах для соцзащиты

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физлиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности, пособий на ребенка от 3 до 7 лет, считают авторы законопроекта. "Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, необходимо обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений", - говорится в пояснительной записке.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов, отмечают авторы документа.

Законопроектом также предлагается снять ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Предполагается, что эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года.