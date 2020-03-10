Систему ветеринарного сопровождения "Меркурий" интегрируют в интерфейс системы маркировки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) интегрирует государственную систему ветеринарного сопровождения "Меркурий" и систему маркировки "Честный знак" в формате единого web-интерфейса, сообщает во вторник пресс-служба ЦРПТ.

"При преобразовании сырья в готовую продукцию в системе создается связь между производственной ветеринарно-сопроводительной документацией и кодами маркировки, присвоенными готовой продукции из этого сырья", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ЦРПТ, интеграция "Честного знака" (прослеживает упакованную продукцию от завода) с "Меркурием" (контролирует сырье до завода) позволит показать покупателю полную историю продукта - "от коровы до прилавка". "При сканировании кода маркировки в мобильном приложении "Честный знак" покупатель увидит отметку о том, что продукция прошла ветеринарный контроль, можно будет перейти на сайт "Меркурия" и посмотреть соответствующий ветеринарный сертификат с указанием места производства продукта и происхождения сырья", - пояснили в компании.

В настоящее время система "Честный знак" с модулем работы в "Меркурии" доступна в тестовой версии. "Интеграция "Честного знака" с системой "Меркурий" через web-интерфейс максимально упрощает работу в обеих системах для малого и среднего бизнеса и минимизирует затраты на работу с ними", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Оператор ЦРПТ" Дмитрия Алхазова.