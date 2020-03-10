Власти Хайнаня предоставляют предприятиям особые условия страхования на фоне коронавируса

"Правительство Хайнаня продолжает оказывать помощь внешнеторговым предприятиям провинции, чтобы не только сгладить неблагоприятные последствия эпидемии, но и стремиться к достижению поставленных на этот год экономических показателей", - приводит его слова газета China Daily.

Как указал Лу Минь, "власти провинции уже приняли ряд мер, чтобы помочь предприятиям скорее возобновить работу". Прежде всего это касается компаний, задействованных в борьбе с коронавирусом.

"Так, например, для компаний, возобновляющих работу, были введены особые условия страхования", - продолжил чиновник. "Страховой полис покрывает товарные потери, а также убытки от изоляции сотрудников в условиях карантина. Сумма максимальной компенсации составляет порядка 2 млн юаней (около $287,77 тыс.)", - резюмировал он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Общее число заболевших в провинции Хайнань достигло 168, из них шесть умерли, 158 вылечились и выписаны из больниц.