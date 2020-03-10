Власти Хайнаня предоставляют предприятиям особые условия страхования на фоне коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань принимают активные меры поддержки предприятий острова в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщил представитель провинциального управления коммерции Лу Минь, предприятиям, возобновляющим работу, предоставлены особые условия страхования, покрывающие некоторые убытки на фоне эпидемической ситуации.
"Правительство Хайнаня продолжает оказывать помощь внешнеторговым предприятиям провинции, чтобы не только сгладить неблагоприятные последствия эпидемии, но и стремиться к достижению поставленных на этот год экономических показателей", - приводит его слова газета China Daily.
Как указал Лу Минь, "власти провинции уже приняли ряд мер, чтобы помочь предприятиям скорее возобновить работу". Прежде всего это касается компаний, задействованных в борьбе с коронавирусом.
"Так, например, для компаний, возобновляющих работу, были введены особые условия страхования", - продолжил чиновник. "Страховой полис покрывает товарные потери, а также убытки от изоляции сотрудников в условиях карантина. Сумма максимальной компенсации составляет порядка 2 млн юаней (около $287,77 тыс.)", - резюмировал он.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.
Общее число заболевших в провинции Хайнань достигло 168, из них шесть умерли, 158 вылечились и выписаны из больниц.