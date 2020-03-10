Внешнеторговые предприятия Хайнаня в полном объеме возобновили работу

ХАЙКОУ /Китай/, 10 марта. /ТАСС/. Все крупнейшие внешнеторговые предприятия южной китайской провинции Хайнань в полном объеме восстановили работу, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в условиях коронавируса. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на управление коммерции Хайнаня.

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Как отмечается в материале, 20 ключевых внешнеторговых предприятий и 16 компаний, специализирующихся на переработке и экспорте продукции водного происхождения, возобновили работу. Уточняется, что их доля в общем объеме внешней торговли острова достигает порядка 90%.

"Перед Новым годом по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января - прим. ТАСС) хайнаньские компании получили заказы от иностранных партнеров на поставку 150 контейнеров продукции водного происхождения общим объемом 3,5 тыс. тонн и стоимостью 150 млн юаней (около 22 млн долларов)", - сказал представитель управления коммерции Лу Минь, чьи слова приводит China Daily.

Как указал чиновник, "из-за вспышки коронавируса многие рабочие не вышли вовремя на работу", кроме того, компании "столкнулись с задержкой поставок". "Несмотря на трудности, по состоянию на начало марта, все внешнеторговые предприятия восстановили работу в полном объеме", - резюмировал Лу Минь.