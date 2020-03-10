Сбербанк не наблюдает повышенного спроса на иностранную валюту у россиян

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, однако не видит повышенного спроса на валюту у россиян.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов. Банк мониторит ситуацию, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдаем", - сообщили в пресс-службе.

В банке отметили, что все подразделения работают в штатном режиме.