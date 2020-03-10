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Ямальское предприятие впервые поставит оленину в Финляндию

Первую пробную партию намерены отправить в этом месяце

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта", расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, поставит в Финляндию 12 т оленины. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Паюта" поставит в Финляндию 12 т оленины. Первая пробная партия будет отправлена в Финляндию в этом месяце. Договоренности об экспорте достигнуты на рабочей встрече с участием руководителей департамента внешних связей, департамента агропромышленного комплекса, финской компании Lapin Nahka, муниципального предприятия "Паюта" и органов исполнительной власти Приуральского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Lapin Nahka - лидер по продаже и переработке шкур северного оленя, с Ямало-Ненецким автономным округом сотрудничает с 2017 года. Владелец компании Харри Покка построил в городе Рованиеми завод по переработке мяса северного оленя мощностью до 50 т в сутки.

"Муниципальное предприятие "Паюта" становится вторым экспортером мяса северного оленя в Финляндию. Первый контракт с финскими партнерами заключило предприятие "Ямальские олени", которое осуществляет поставки концерну Polarica OY", - приводит пресс-служба слова первого заместителя директора департамента внешних связей ЯНАО Сергея Урамаева.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Комплекс "Паюта" работает с 2013 года и специализируется на заготовке и глубокой переработке мяса оленя.

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