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"Ютэйр" в апреле возобновит единственный рейс из Нижневартовска в Петербург

Полеты будут выполняться по вторникам и субботам до 26 октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) с 4 апреля начнет выполнять ранее закрытый единственный рейс из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в Санкт-Петербург, сообщается на официальной странице администрации Нижневартовска в соцсети "ВКонтакте".

"У путешественников, вылетающих из аэропорта Нижневартовска, появится возможность без пересадок летать в Санкт-Петербург. Авиакомпания "Ютэйр" с 4 апреля возвращает этот рейс в свое расписание. Полеты будут осуществляться по вторникам и субботам до 26 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут востребован у жителей восточной части ХМАО, так как в вузах Петербурга обучается много югорчан. Кроме того, Нижневартовск и Петербург связывают деловые, экономические и культурные связи.

Рейс появился в расписании в сентябре 2019 года и выполнялся один раз в неделю. Позже он был закрыт, поскольку перевозчик не получил субсидию из федерального бюджета. Авиакомпания сообщала о намерении вернуть рейс.

В регионе аэропорт Нижневартовска является вторым после аэропорта Сургута по пассажиропотоку.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургХанты-Мансийский автономный округ
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