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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

Министр энергетики заверил, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина в России
Министр энергетики РФ Александр Новак Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

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"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.

По словам министра, восстановление котировок будет зависеть от ряда факторов. "Мне кажется, что в первую очередь необходимо оценивать развитие ситуации, связанной с теми мерами, которые страны принимают по нераспространению коронавируса у себя и по защите от эпидемии. Это влияет на спрос и потребление. И во многом это будет зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика в результате нивелирования ситуации в этом направлении", - отметил глава Минэнерго.

Кроме того, вторым фактором, который будет влиять на рынок, станет дополнительный рост спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен.

Цены на бензин

Розничные цены на бензин в России будут оставаться стабильными на АЗС, несмотря на падение стоимости нефти. Это связано с ранее принятыми правительством регуляторными мерами по стабилизации ситуации с внутренним топливным рынком.

"Я считаю, что правительством был создан эффективный инструмент в середине 2018 года, который сегодня очень эффективно работает - вот уже полтора года. Он позволяет те колебания, которые мы ощущаем на мировых рынках, сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Цены у нас на стабильные и [их рост] не превышает уровень инфляции", - сказал он.

Сделка ОПЕК+

Экономический эффект от сделки ОПЕК+ для России составил около 10 трлн рублей за три года действия соглашения, отметил Новак.

"Я хотел бы отметить, что сама сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Это были правильные решения, поскольку Россия получила за этот период порядка 10 трлн рублей дополнительно", - сказал он.

Россия в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти на 250-300 тыс. баррелей в сутки, в перспективе до 500 тыс. баррелей в сутки. 

"У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200-300 тыс. баррелей [в сутки], в перспективе потенциал 500 тыс. баррелей [в сутки], это в ближайшее время", - сказал он.

Страны - участницы ОПЕК в рамках встречи в Вене не рассматривали других вариантов, кроме как дополнительное сокращение добычи нефти до конца 2020 года на 1,5 млн баррелей, заявил Новак.

"К сожалению, наши партнеры по ОПЕК в рамках заседаний организации приняли единственное решение о сокращении [добычи нефти] до конца года на 1,5 млн баррелей и, в принципе, не рассматривали никакие другие варианты", - сказал он.

Министр энергетики не исключил новых договоренностей со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти после истечения в конце марта срока действия нынешнего соглашения. 

"Двери не закрыты - то, что соглашение после 1 апреля о сокращении не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и "не ОПЕК". Была подписана в прошлом году хартия, и в ее рамках мы будем продолжать взаимодействие. При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе сокращение, увеличение добычи. Договоренности могут быть достигнуты новые", - отметил министр.

По словам Новака, Россия и ОПЕК запланировали провести очередные встречи в мае - июне, чтобы оценить ситуацию на рынке. "Поэтому сейчас наша задача - оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", - добавил он.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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