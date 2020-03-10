МЭР не исключает ускорения инфляции из-за ситуации на валютном рынке

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции. Март 2020 года".

"В марте инфляция прогнозируется на уровне на уровне 0,3-0,4% м/м, что соответствует диапазону 2,3-2,4% г/г. Таким образом, с учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции с текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось", - отмечается в обзоре.

По данным Росстата, в феврале инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении после 2,4% в январе. Согласно обновленному прогнозу министерства, инфляция в 2020 году составит 3%.

Сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что министерство готовит изменения в систему управления капитальными вложениями на фоне масштабной волатильности внешних рынков. По словам министра, "на фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение - наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка - приобретают меры, направленные на поддержку спроса". Кроме того, отметил Решетников, важно эффективное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями.

Ситуация на рынках

Рубль утром 9 марта резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднимался выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала до уровня 27,59 доллара за баррель. WTI также немного отыграла потери.

Нефть падала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Темпы роста цен на непродовольственные товары

Темпы роста цен на непродовольственные товары в РФ в феврале за исключением сезонности опустились до рекордно низких значений. При этом продовольственная инфляция в феврале ускорилась до 0,2% в месячном выражении после нулевой динамики в предыдущие два месяца, сообщается в обзоре Минэкономразвития.

"В феврале темпы роста цен на непродовольственные товары (с исключением сезонного фактора) опустились до рекордно низких уровней (0,1% в месячном выражении с исключением сезонности после 0,2% в январе, как и в апреле - декабре 2019 г.)", - говорится в обзоре.

В МЭР отметили, что в феврале усилились дефляционные тенденции в сегменте товаров длительного пользования: снижение цен по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонного фактора было зафиксировано на телерадиотовары, персональные компьютеры, средства связи, электротовары и другие бытовые приборы. Таким образом, рост цен на непродовольственные товары замедлился в годовом выражении до 2,3% после 2,5% в январе.

Кроме того, в условиях сдержанного роста цен в сегментах непродовольственных товаров и нерегулируемых услуг монетарная инфляция сохраняется существенно ниже целевого ориентира Банка России (2,3% в годовом выражении в феврале после 2,5% в январе).

Вклад в ускорение помесячной инфляции в феврале также внесло увеличение темпов роста цен на услуги (0,3% в месячном выражении с исключением сезонности после 0,2% в январе), связанное, в том числе с отложенной индексацией тарифов на городской пассажирский транспорт в ряде крупных регионов, а также повышением цен на ряд рыночных услуг связи, указывается в обзоре министерства. По данным Минэкономразвития, годовые темпы роста цен на услуги оставались на низких уровнях - 3% в годовом выражении в феврале после 2,8% в январе.

Продовольственная инфляция

Продовольственная инфляция в феврале ускорилась до 0,2% в месячном выражении с исключением сезонности после нулевой динамики в предыдущие два месяца.

"Некоторое ускорение роста цен в сегменте продовольственных товаров объясняется тенденциями на рынке плодоовощной продукции. Вместе с тем, несмотря на неравномерность помесячной динамики, сезонное удорожание плодоовощной продукции происходит медленнее, чем в прошлом году (18,8% в ноябре - феврале против 25,6% за аналогичный период годом ранее)", - пояснили в Минэкономразвития.

Темпы роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) в феврале сохранялись на низких уровнях предыдущих четырех месяцев (около 0,1% в месячном выражении с исключением сезонности), при этом цены на сахар, яйца, мясопродукты (с коррекцией на сезонность) в феврале продолжили снижение относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре. "В результате годовая инфляция в сегменте продовольственных товаров в феврале снизилась до 1,8% в годовом выражении после 2% в январе", - добавили в министерстве.