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Распространение коронавируса нового типа
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Источник: решения о приостановке рейсов российских авиакомпаний в Израиль пока нет

Власти Израиля на фоне коронавируса вводят обязательный карантин для всех, въезжающих в страну

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские авиавласти пока не принимали решения о приостановке рейсов из РФ в Израиль, сообщил ТАСС источник, близкий к Минтрансу.

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Ранее власти Израиля сообщили, что на фоне коронавируса вводится обязательный карантин для всех, въезжающих в страну. Для израильтян эта мера вступила в силу в 21:00 мск 9 марта, для иностранцев вступит через 72 часа.

"На данный момент решений о приостановке рейсов в Израиль нет", - сказал он.

Он напомнил, что авиакомпании должны выполнять законы и правила страны прибытия.

На данный момент российские авиакомпании ("Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Уральские авиалинии") выполняют в Израиль около 60 рейсов в неделю.

По данным властей, в Израиле зафиксировано уже 50 случаев заражения новым коронавирусом. Газета The Jerusalem Post сообщает, что более 25 тыс. израильтян проходят обязательный двухнедельный карантин и это число может в ближайшие дни увеличиться в несколько раз.

Ранее национальный перевозчик Израиля El Al сообщил, что продолжит выполнять международные полеты в соответствии со спросом. Другие авиакомпании Израиля, например, Arkia и Israir, заявили об отмене всех международных рейсов в связи с распространением коронавируса.

Теги
РоссияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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