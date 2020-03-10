"Интурист" предлагает клиентам отложить или отменить поездку в Израиль из-за карантина

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Интурист" предлагает своим клиентам отложить или аннулировать тур в Израиль из-за двухнедельного карантина для всех въезжающих в эту страну. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Израиль - одно из ключевых субмассовых направлений туроператора "Интурист". Направление пользовалось спросом. Всем туристам, чьи заезды в Израиль были запланированы после 20:00 12 марта, будет предложено два варианта: перенос тура на другие даты или его аннуляция", - сказали в "Интуристе".

При этом пока не понятно, на каких условиях будет осуществляться аннуляция туров, поскольку пока не ясно, будут ли авиакомпании осуществлять вынужденные возвраты, уточнили в компании. В рамках туров был предусмотрен перелет как российскими, так и зарубежными авиакомпаниями, отметили в "Интуристе".

Согласно обновленным мерам противодействия распространению нового коронавируса, 12 марта после 20:00 местного времени (19:00 мск) все въезжающие в Израиль должны будут подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. Пока ограничения действуют до 26 марта.