На Ставрополье планируют производить биоразлагаемый пластик из отходов растениеводства

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Зульцер" (Швейцария) планирует создать на Ставрополье предприятия по производству газомоторного топлива и по выпуску биоразлагаемого пластика из отходов растениеводства. Об этом сообщил во вторник глава региона Владимир Владимиров.

"Встреча с перспективным инвестором в Москве. Швейцарский бизнес - компания "Зульцер Хемтех" - рассматривает наш край, как перспективную площадку для создания предприятия в сфере газомоторного топлива. И есть очень интересное предложение по созданию производства биоразлагаемого пластика, сырьем для которого послужат отходы растениеводства", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В пресс-службе главы региона ТАСС сообщили, что, в частности, по газомоторному топливу, "рассматривается несколько вариантов: создание НПЗ или заправочных станций"." Решение будет принято на рабочей группе, которая должна быть создана весной", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что оба проекта планирует реализовать группа компаний "Зульцер".

"Хороших возможностей для начала нового бизнеса на Ставрополье достаточно. Постараемся сделать все, чтобы договоренности поскорее воплотились в четкий бизнес-план. А в перспективе - в новые рабочие места с достойной зарплатой для ставропольчан", - написал глава региона.

Зульцер Хемтех - российское подразделение международного промышленного концерна Sulzer, входящего в Группу компаний "Ренова".