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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Путин не планирует проводить дополнительную встречу с нефтяниками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил также, что Москва рассматривала самые разные варианты развития ситуации на рынках перед переговорами стран ОПЕК+

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует вновь собирать руководителей крупнейших нефтяных компаний России, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке нефти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Нет, таких планов нет", - сказал он.

Президент РФ 1 марта провел во Внуково-2 совещание с участием ряда федеральных министров и руководителями ведущих российских нефтегазовых компаний, на котором обсуждалось положение дел на нефтяном рынке и влияние распространения коронавируса на мировую экономику.

Песков заверил, что Москва рассматривала самые разные варианты развития ситуации на рынках перед переговорами в Вене стран ОПЕК+.

"Сейчас мы видим развитие событий [после переговоров в Вене], видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться", - констатировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов во вторник. При этом он подчеркнул: "Самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались".

Экономика РФ обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти, сокращение спроса прогнозировалось заранее, добавил Песков.

"Я хочу вам напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность", - сказал он. Песков добавил, что "сокращение спроса на мировых рынках на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше".

Представитель Кремля не стал делать прогнозы о том, сколько продлится неопределенность на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. "Гадать на кофейной гуще не будем, это удел экспертов", - сказал он. При этом Песков подчеркнул, что "это объективная данность". "Подобная динамика и подобная волатильность прогнозировалась", - отметил он.

Новые договоренности в рамках ОПЕК+ не исключены

Никто не исключает возможность достижения договоренностей в рамках механизма ОПЕК+, подтвердил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что участники сделки ОПЕК+ вернутся за стол переговоров и придут к компромиссу, представитель Кремля отметил, что на эту тему уже высказался глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Я не буду здесь ничего добавлять. Такую возможность никто не исключает", - сказал Песков.

Ранее во вторник министр энергетики РФ в интервью телеканалу "Россия-24" не исключил новых договоренностей со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти после истечения в конце марта срока действия нынешнего соглашения. По словам Новака, Россия и ОПЕК запланировали провести очередные встречи в мае-июне, чтобы оценить ситуацию на рынке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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