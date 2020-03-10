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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Саудовский принц заявил, что не видит смысла проводить встречу ОПЕК+ с Россией в мае-июне

ТАСС, 10 марта. Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне пока нет соглашения между участниками альянса о мерах по стабилизации рынка нефти. Об этом министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил агентству Reuters.

"Я не вижу смысла проводить совещание (ОПЕК+ - прим. ТАСС) в мае-июне, которое бы лишь продемонстрировало нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", - сказал он агентству.

"На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою долю рынка", - заключил он.

Теги
Саудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Путин не планирует проводить дополнительную встречу с нефтяниками
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил также, что Москва рассматривала самые разные варианты развития ситуации на рынках перед переговорами стран ОПЕК+
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