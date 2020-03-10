Эксперт: на Ставрополье необходимо развивать экспорт переработанной продукции

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Точками роста для развития экспорта на Ставрополье являются переработанная сельскохозяйственная продукция и IT-технологии, сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) края Борис Оболенец.

"Точки роста экспорта, я считаю, что для нашего края, это переработанная продукция и IT-технологии. Мы гордимся тем, что продаем много пшеницы, хотя этим особо не надо гордиться. В Петровском районе, например, у нас пшеницу еще и завозят, перерабатывают. Это средние предприниматели, которые делают макароны, печенье, крупы, даже на экспорт отправляют в Китай, во Вьетнам", - сказал Оболенец ТАСС.

По его словам, в крае также присутствуют федеральные компании, занимающиеся переработкой. "У нас очень хорошо развивается корпорация национальная, они у нас тоже представлены, например, ГАП "Ресурс", который занимается выращиванием мяса птицы. Они поставляют продукцию в Эмираты, другие страны. По минеральной воде наши компании также экспортируют продукцию", - добавил Оболенец.

Он сообщил, что в крае перспективно развивать в части экспорта IT-технологии. "У нас есть компания "Стилсофт", которая поставляет продукцию в Бангладеш, где строится атомная электростанция. Сейчас у них там большой контракт", - добавил он.

По информации президента ТПП края, на данный момент в крае насчитывается порядка 250 экспортеров.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.