Российские банки не отмечают повышенного спроса на валюту

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские банки не наблюдают повышенного спроса населения на валюту на фоне падения рубля. По мнению представителей кредитных организаций, опрошенных ТАСС, россияне предпочли не рисковать и наблюдать за ситуацией.

К ослаблению рубля привело падение цен на нефть из-за отказа от продления сделки ОПЕК+. 9 марта курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку в 75 рублей, а евро поднялся выше 85 рублей. В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей в марте 2016 года, а евро превышал 85 рублей в феврале того же года. Но уже во вторник российская валюта отыграла падение: доллар на рынке Forex торговался ниже 74 рублей, а евро - ниже 84 рублей.

При этом ряд московских банков установили достаточно широкий спред (разница между курсами покупки и продажи). Например, один из банков предлагает купить доллар за 62,4 рубля, а продать - за 82,3 рубля; евро - за 75,5 и 95,5 рубля соответственно.

В Сбербанке ТАСС заявили об отсутствии повышенного спроса у россиян на валюту, при этом отметив, что кредитная организация обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка "Русский стандарт", паники и резкого спроса на валюту не было и в выходные дни. "Паники и резкого скачка спроса на валютообменные операции в праздничные дни марта на фоне падения российского рубля, отмечено не было. Судя по всему, россияне пока предпочли не рисковать и занять выжидательную позицию, наблюдая за ростом курсов доллара и евро", - пояснили в банке.

Более того, по данным кредитной организации, число заявок на конвертацию в мобильном банке 8 и 9 марта упало на 51% по сравнение с предыдущими выходными.

Ажиотажа на покупку иностранной валюты нет и в отделениях банка ВТБ. "Повышенного спроса со стороны клиентов на проведение валютообменных операций не фиксируем. Обслуживание проходит в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе банка, добавив, что ВТБ обеспечен необходимым запасом наличной валюты.

Ситуация в регионах

В отделениях РНКБ и Генбанка в Крыму также не наблюдается очередей и активной скупки валюты населением, сообщил корреспондент ТАСС, посетивший офисы кредитных организаций.

Представители банков на Дальнем Востоке и Сибири сообщали ТАСС, что не фиксируют ажиотажного спроса на доллар и евро. Так, по словам главы томского офиса банка ВТБ Михаила Гребенникова, жители Сибирского федерального округа не спешат покупать валюту. В банке также посоветовали не покупать валюту "на максимуме цены, потому что завтра она может стать дешевле, и люди понесут потери".