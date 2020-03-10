Территория ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье увеличится более чем на треть

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Дубна Московской области принял решение о расширении территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" с 217 до 279 га. Это позволит привлечь 16 новых резидентов, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Территория особой экономической зоны "Дубна" будет расширена на 62 га. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета депутатов городского округа Дубна. После подписания дополнительного соглашения левобережная площадка ОЭЗ "Дубна" увеличится 62 га за счет двух участков, которые будут переданы в управление и распоряжение управляющей компании", - говорится в сообщении.

Как сообщил гендиректор компании "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, которого цитирует пресс-служба, у особой экономической зоны большой потенциал и существенный спрос на размещение компаний со строительством собственных объектов.

"Увеличение территории на 62 га позволит дополнительно привлечь сюда порядка 16 компаний, объем инвестиций которых может составить свыше 15 млрд рублей. После локализации они могут создать дополнительно еще более 2 тыс. рабочих мест", - добавил Афанасьев.

Он отметил, что свои проекты на территории "Дубны" уже реализуют 170 компаний. Также в пресс-службе ТАСС уточнили, что до расширения территории площадь ОЭЗ составляла 217 га.

"ОЭЗ "Дубна" является одной из главных точек роста наукоемкого производства в Подмосковье. Только за прошлый год здесь появилось 28 новых высокотехнологичных резидентов, семь из которых намерены построить собственные объекты. При этом именно на резидентов, которые будут строить, пришлось 60% всех привлеченных в прошлом году инвестиций - более 2,7 млрд рублей, и 42% от всех новых рабочих мест, планируемых к созданию, - свыше 500", - процитировали в министерстве зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.