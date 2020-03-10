Российские аптеки ожидают роста цен на лекарства в связи с изменением курса валют

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие) ожидает роста цен на лекарства в связи с изменением курса валют. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

"Лекарственный рынок полностью импортозависим. Более 90% лекарств, производимых в России, зависят от иностранных субстанций. Скачки валют неизбежно отразятся на ценах на лекарства", - сказала она.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. На открытии торгов Московской биржи 10 марта курс доллара превысил 72 рубля, евро - 82 рубля.