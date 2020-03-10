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Распространение коронавируса нового типа
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"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в Израиль до 23 апреля из-за коронавируса

Также авиакомпания до 25 апреля приостановила рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Бордо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до 23 апреля отменяет рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

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"В связи с распространением коронавируса и введением правительством Израиля обязательного карантина продолжительностью 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну, авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет следующие рейсы: U6-829/830 Сочи - Тель-Авив - Сочи (19.03 и 22.03), U6-725/726 Екатеринбург - Тель-Авив - Екатеринбург (с 12.03 по 08.04), U6-897/898 Минеральные Воды - Тель-Авив - Минеральные Воды (29.03 и 02.04) и U6-7021/7022 Домодедово - Эйлат (Рамон) - Домодедово (с 15.03 по 23.04)", - говорится в сообщении.

Также перевозчик до 25 апреля приостановил рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Бордо. "В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостанавливает выполнение следующих рейсов: Домодедово - Венеция - Домодедово (с 12.03 по 25.04), Жуковский - Рим - Жуковский (отменены рейсы за 14.03, 18.03, 21.03, 28.03, 30.03 и с 1.04 по 25.04 по понедельникам и средам), Домодедово - Бордо - Домодедово (с 12.03 по 25.04)", - говорится в сообщении.

31 января авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о приостановке 11 рейсов по китайским направлениям из-за коронавируса. Авиаперевозчик планирует возобновить полеты в Китай не ранее 24 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

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ИталияРоссияФранцияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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