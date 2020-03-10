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Азербайджан в феврале снизил суточную добычу нефти до 750,6 тыс. баррелей

В Минэнерго страны подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+

БАКУ, 10 марта. /ТАСС/. Азербайджан в феврале 2020 года снизил суточную добычу нефти до 750,6 тыс. баррелей против 769 тыс. баррелей в январе, выполнив взятые по сделке ОПЕК+ обязательства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго страны.

По данным министерства, 667,4 тыс. баррелей в сутки из добытого объема приходились на нефть, 83,2 тыс. баррелей - на конденсат. Экспорт составлял 530,3 тыс. баррелей нефти и 79,6 тыс. баррелей конденсата.

"Азербайджан полностью выполнил обязательства (в рамках сделки ОПЕК+ - прим. ТАСС) по сохранению суточной добычи нефти в объеме 769 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство энергетики Азербайджана представило данные о суточной добыче нефти в феврале в техническую комиссию совместного мониторингового комитета ОПЕК.

Согласно подписанной 6 декабря 2019 года хартии о сотрудничестве с ОПЕК, Азербайджан обязался снизить суточную добычу на 27 тыс. баррелей, до 769 тыс. баррелей. Срок соглашения истекает в конце марта 2020 года, напомнили министерстве.

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