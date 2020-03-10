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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

АКИТ не ожидает в ближайшее время роста цен в интернет-магазинах из-за ослабления рубля

В ассоциации пояснили, что изменения будут носить отложенный характер, и будут менее ощутимы для покупателя

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ослабление рубля не должно в ближайшее время привести к росту цен в российских интернет-магазинах, сообщил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Что касается российских интернет-магазинов, то на них изменения происходят не так быстро, потому что у площадок всегда есть объем товарных остатков, оборачиваемость по которым составляет примерно два месяца или 60 дней. Таким образом, изменения будут носить отложенный характер, и будут менее ощутимы для покупателя", - сказал Соколов, комментируя возможность роста цен из-за ослабления курса рубля.

В первую очередь цены для россиян вырастут на иностранных интернет-площадках, отметил он. "Действительно, волатильность валютных курсов влияет на рынок торговли, в том числе электронной. Наиболее чувствительными и быстрыми изменения могут оказаться в том случае, если интернет-магазин иностранный. В случае ослабления национальной валюты, рост цен на этих площадках мы сможем увидеть уже завтра", - сказал президент АКИТ.

Ситуация с валютой и нефтью

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 руб. Курс евро при этом поднялся выше 85 руб. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 г. На открытии торгов Московской биржи 10 марта доллар взлетел почти до 73 руб., а евро в моменте достигал 85 руб. Однако уже спустя 15 минут рост курсов замедлился до 72,03 руб. за доллар и 81,82 руб. за евро.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 9 марта в пике снижалась до $31,02 за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции. Сегодня стоимость Brent выросла на 6% - до $36,41 за баррель.

Нефть падала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Цена нефти сорта WTI выросла на 10,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, до $34,42 за баррель
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