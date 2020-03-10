ФАС 10 марта внесет в правительство национальный план развития конкуренции на пять лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует во вторник внести в правительство новый национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы, документ может быть опубликован для общественного обсуждения по решению кабмина. Об этом сообщил ТАСС через пресс-службу заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский.

"Да, сегодня документ будет внесен в правительство. Поскольку документ для служебного пользования, если будет решение правительства, он будет опубликован", - сказал он.

Отмечается, что общественный совет ФАС провел первое масштабное обсуждение проекта национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы, в котором будут определены основные задачи на 5 лет, ключевые показатели, мероприятия и дорожные карты.

"Среди задач, определенных в документе, особое внимание будет уделено обеспечению недискриминационного доступа к природным ресурсам, развитию малого и среднего предпринимательства и цифровизации антимонопольного и тарифного регулирования", - указали в ФАС.

Ранее правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе подготовить проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы. Артемьев в свою очередь говорил, что план должен быть внесен в правительство до 1 апреля 2020 года.