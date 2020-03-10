Нефтяные войны на фоне коронавируса. Как разногласия Москвы и Эр-Рияда повлияют на рынок

При открытии торгов в понедельник, 9 марта, цены на нефть рухнули более чем на 30%. Виной этому стал срыв сделки стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и России. На прошлой неделе стороны не смогли договориться о сокращении добычи после 1 апреля 2020 года. Корректировка рынка потребовалась из-за снижения потребления нефти в Азии на фоне вспышки коронавируса. Провал сделки Ключевые разногласия на переговорах в Вене возникли между двумя крупнейшими мировыми экспортерами — Россией и Саудовской Аравией.

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В декабре 2019 года 15 стран ОПЕК и еще десять стран, не входящих в картель, но сотрудничающих с ним (ОПЕК+), утвердили условия сделки по сокращению добычи на первый квартал 2020 года. Согласно договоренностям, страны совместными усилиями сокращают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия добровольно снижает производство еще на 400 тыс. баррелей в сутки. По условиям соглашения, большую часть сокращения на себя взяли Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Россия. Решение позволило поддерживать более высокие цены на нефть, что важно для доходов стран блока, экономики которых в значительной степени зависят от экспорта сырой нефти. Во время встречи 6 марта в штаб-квартире ОПЕК в Вене фактический лидер картеля Саудовская Аравия предложила участникам сократить добычу нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия на новое сокращение не согласилась и настаивала на продлении существующей сделки только на второй квартал. Выход Москвы из сделки вызвал шок у представителей нефтяной индустрии. В начале февраля король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд лично звонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить нефтяные вопросы. Американский фактор Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что сделка стран ОПЕК+ по снижению добычи нефти была не в интересах России, так как сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

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Как отмечает Bloomberg, Кремль решил, что поддержание цен в условиях падения спроса на энергоносители на фоне коронавируса станет подарком для американской сланцевой промышленности. Долгое время США оставались покупателем нефти, но после появления технологии сланцевой добычи в 2014 году страна превратилась в поставщика энергоносителей и быстро нарастила производство. Текущая рыночная ситуация негативно повлияла на энергетический рынок США. В понедельник акции американских нефтяных компаний теряли десятки процентов своей стоимости. Российские нефтяники не раз призывали пересмотреть подход к сделке в рамках ОПЕК, так как США продолжают осваивать азиатские рынки. Как отмечал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, общий объем добычи сланцевых энергоносителей в США к 2025 году превысит объем добычи нефти и газа в России. Тарифные войны Действующие договоренности о сокращении добычи в ОПЕК+ истекают 31 марта, и без новых решений уже ничто не мешает участникам производить любое количество сырья. Фактически поставщики нефти вступают в жесткую фазу конкуренции.

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В результате срыва сделки Саудовская Аравия ответила России снижением экспортных тарифов и обещаниями увеличить добычу. После этого цена Brent упала до $31 за баррель, что стало самым большим однодневным снижением с 1991 года. Это напугало рынки по всему миру: акции в Токио упали на 5%, а верхний индекс на Уолл-стрит — на 7%, что заставило остановить торги вскоре после открытия в понедельник. На зарубежных биржах рубль обновил четырехлетний минимум, опустившись до отметок по 75 рублей за доллар и 86 рублей за евро. "Провал соглашения между Россией и Саудовской Аравией указывает на то, что мы находимся в эпицентре ценовой войны, — рассказал Fox News Ник Лорис (Nick Loris), специалист исследовательского института Heritage Foundation по энергетической и экологической политике. — Саудовская Аравия предлагает беспрецедентные скидки, чтобы захватить как можно большую долю рынка в попытке повлиять на Россию за ее отказ от сокращения производства". В следующем месяце Королевство планирует увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. В последние месяцы Эр-Рияд добывает в среднем 9,7 млн баррелей нефти в день. Компания Saudi Aramco уже заявила, что в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. баррелей в сутки. На фоне новостей о наращивании производства в Саудовской Аравии цены на американскую нефть упали до четырехлетнего минимума — до $27,34 за баррель.

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