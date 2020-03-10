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Источник: Новак 11 марта встретится с нефтяниками, чтобы обсудить ситуацию на рынке

Ранее министр энергетики говорил о возможности РФ нарастить добычу нефти после истечения действия соглашения ОПЕК+ в конце марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр энергетики Александр Новак 11 марта проведет встречу с руководителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из компаний.

Ранее Новак говорил о возможности РФ нарастить добычу нефти после истечения действия соглашения ОПЕК+ в конце марта. В краткосрочном периоде нефтяники могут увеличить добычу на 250-300 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе - в пределах 500 тыс. баррелей в сутки, уточнял министр в интервью телеканалу "Россия 24".

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Один из крупнейших в мире производителей нефти - Saudi Aramco - объявил о планах увеличить поставки нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки. В рамках сделки ОПЕК+ компания поставляла 9,7 млн баррелей в сутки - примерно столько компания произвела в феврале, сообщал Bloomberg.

При этом Bloomberg также писал о возможном начале ценовой войны, когда бывших союзников не будут ограничивать условия соглашения. Однако источник ТАСС в саудовской делегации ОПЕК заявил, что у королевства таких планов нет. При этом он отметил, что добычу Saudi Aramco действительно ничего не ограничит.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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