В Северной Осетии 18 предпринимателей получат помощь более чем на 32 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца 2020 года выделят более 32 млн рублей для поддержки предпринимателей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

"В этом году уже семь предпринимателей стали получателями займов Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий на общую сумму 10,2 млн рублей. В работе еще 11 заявок на 22,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фондом кредитных гарантий предоставлено два поручительства на 2 млн рублей, рассматриваются еще четыре заявки на 62,3 млн рублей.

Всего с начала года в Северной Осетии зарегистрированы 47 новых субъектов бизнеса благодаря работе центра "Мой бизнес". Также на площадке центра было разработано 50 бизнес-планов, организовано участие производителей в четырех международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

В состав центра влились ставший основой Фонд поддержки предпринимательства, Многофункциональный центр услуг для предпринимателей, Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки экспорта, Центр инноваций социальной сферы, бизнес-инкубатор, Фонд кредитных гарантий, Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий, Лизинговая компания, Корпорация инвестиционного развития, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и удаленное отделение МСП-банка.