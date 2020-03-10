Россельхознадзор запретил поставки свиней из ЮАР и Кении

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 марта ввел временные ограничения на поставки в Россию свиней из ЮАР и Кении в связи с регистрацией в этих странах очагов африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в материалах ведомства.

"Россельхознадзор с 6 марта 2020 года ввел временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию со всей территории Южно-Африканской Республики домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, спермы домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину, за исключением следующих видов продукции, прошедших обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС", - говорится в материалах.

Аналогичные ограничения касаются Кении. Одновременно введены временные ограничения на транзит по территории Российской Федерации домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней из этих стран.

Кроме того, Россельхознадзор с 6 марта ввел временные ограничения на поставки в Россию домашних овец и коз из Алжира из-за вспышки чумы мелких жвачных животных в этой стране.