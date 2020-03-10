Стоимость нефти Brent превысила $38

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 10,8% и торговалась на уровне $38,08 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:34 мск.

Нефть Brent за торговую сессию 10 марта отыграла уже более $3,5 к уровню закрытия предыдущих торгов.

В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 10,6%, до $34,44 за баррель.

На 15:03 мск стоимость Brent ускорила рост и фьючерсы на нее торговались на уровне $38,22 (+11,2%), а фьючерсы на WTI выросли до $34,6 (+11,2%) за баррель.

Накануне нефть марки Brent обвалилась на 31,5%, торгуясь в пике снижения на уровне $31,02 за баррель. Падение нефтяных котировок повлияло на капитализацию крупнейших нефтяных компаний России. По данным на 14:57 мск, капитализация "Роснефти" упала на 449,9 млрд рублей, составив 3,714 трлн рублей. В то же время потери "Газпром нефти" и "Лукойла" составили 109,76 и 440 млрд рублей. соответственно.

Нефть обвалилась на фоне новостей о том, что страны ОПЕК + по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.