Кабмин принял решение о выделении ВОЗ целевого взноса в размере $4,7 млн

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до $4,7 млн для содействия заинтересованным странам во внедрении Международных медико-санитарных правил. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить бюджетные ассигнования федерального бюджета... на уплату добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по оказанию содействия заинтересованным странам во внедрении Международных медико-санитарный правил в 2020-2021 годах в размере до $4,7 млн", - сказано в тексте документа. При этом в 2020 году планируется выделить до $2,8 млн, а в 2021 году - до $1,9 млн.

Тем же распоряжением Министерству иностранных дел РФ поручено проинформировать секретариат ВОЗ о принятом решении, а Минфину - обеспечить финансирование расходов по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации бюджетных расходов.