Крупнейшие миллиардеры мира потеряли около $38 млрд из-за обвала цен на нефть

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состояние десяти крупнейших миллиардеров мира сократилось на $37,7 млрд 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть. Об этом сообщил журнал Forbes.
По его данным, наибольшие потери понес генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, состояние которого уменьшилось на $6 млрд, составив к концу дня $92,6 млрд. Богатейший человек мира, глава корпорации Amazon Джефф Безос потерял за день $5,6 млрд. Отмечается, что акции Amazon в понедельник подешевели более чем на 5%. Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт потерял $5,4 млрд.
В списке Forbes также фигурируют мексиканский бизнесмен Карлос Слим, потерявший около $5 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг ($4,2 млрд) и один из основателей компании Google Ларри Пейдж ($3,3 млрд).
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял $3,8 млрд, а миллиардер Ларри Эллисон - $1,8 млрд.
Отмечается, что обвал цен на нефть не отразился на состоянии Майкла Блумберга, так как его компания Bloomberg LP является частной, и ее акции не торгуются на рынке. Согласно последним оценкам Forbes, состояние Блумберга достигает почти $60 млрд.