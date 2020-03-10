Крупнейшие миллиардеры мира потеряли около $38 млрд из-за обвала цен на нефть

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состояние десяти крупнейших миллиардеров мира сократилось на $37,7 млрд 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть. Об этом сообщил журнал Forbes .

По его данным, наибольшие потери понес генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, состояние которого уменьшилось на $6 млрд, составив к концу дня $92,6 млрд. Богатейший человек мира, глава корпорации Amazon Джефф Безос потерял за день $5,6 млрд. Отмечается, что акции Amazon в понедельник подешевели более чем на 5%. Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт потерял $5,4 млрд.

В списке Forbes также фигурируют мексиканский бизнесмен Карлос Слим, потерявший около $5 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг ($4,2 млрд) и один из основателей компании Google Ларри Пейдж ($3,3 млрд).

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял $3,8 млрд, а миллиардер Ларри Эллисон - $1,8 млрд.

Отмечается, что обвал цен на нефть не отразился на состоянии Майкла Блумберга, так как его компания Bloomberg LP является частной, и ее акции не торгуются на рынке. Согласно последним оценкам Forbes, состояние Блумберга достигает почти $60 млрд.