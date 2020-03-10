Промышленное производство в Бурятии в 2019 году выросло на 14,4%

УЛАН-УДЭ, 10 марта. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Бурятии в 2019 году составил 14,4% по отношению к уровню предыдущего года. Во многом добиться этого удалось благодаря запуску нацпроектов и вхождению региона в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) в ноябре 2018 года, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов.

Согласно данным Росстата, в 2019 году промпроизводство в среднем по ДФО выросло на 6%, по России - на 2,3%.

"Вхождение Республики Бурятия в ДФО наряду с началом реализации национальных проектов стало существенным фактором ускорения социально-экономического развития. Наблюдавшийся в 2016-2017 годах спад в промышленности сменился ростом, при этом за 2019 год прирост [объемов промышленного производства] составил 14,4%. К 2024 году объем промышленности увеличится почти на 30%, или [будет расти] со среднегодовым темпом на уровне 5%", - сказал Цыденов на совещании с участием вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По словам главы региона, рост промышленности оказал значительное влияние на динамику валового регионального продукта (ВРП). Он отметил, что, хотя по объему ВРП на душу населения республика отстает от средних значений по стране и округу, в Бурятии был переломлен четырехлетний тренд снижения этого показателя. "После снижения ВРП в 2014-2017 годах в 2018 году начался рост", - пояснил он.

Цыденов также сообщил, что в регионе уже третий год растут инвестиции в основной капитал. Так, в 2019 году их объем увеличился на 40%, тогда как по ДФО рост составил 3,3%, по России - 1,7%. По приросту объема инвестиций на душу населения за прошлый год Бурятия в 1,3 раза опередила средние показатели по стране и округу, добавил глава региона.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), на эти два региона распространились механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.