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Силуанов станет сопредседателем межправкомиссии России и Швейцарии по экономсотрудничеству

Также вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую часть межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит российскую часть межправокмиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Россией и Швейцарией вместо бывшего вице-премьера Виталия Мутко, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. председателем российской части смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией, освободив от этих обязанностей Мутко В.Л.", - говорится в документе.

Кроме того, вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую часть межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном вместо помощника президента и экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина, а также между РФ и Арменией - вместо главы Минтранса Евгения Дитриха.

Ранее Оверчук был утвержден председателем российских частей межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Казахстаном и межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Таджикистаном.

Кроме того, 7 марта министр экономического развития Максим Решетников был назначен председателем российской части межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, российско-французского совета по экономическим, финансовым и торговым вопросам, а также российско-японской комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Теги
РоссияШвейцария
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