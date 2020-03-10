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В ОП предложили создать площадку для диалога властей и бизнеса по безопасности гаджетов

Площадку могут создать как раз на базе Общественной палаты

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские власти и представители иностранных корпораций могли бы создать специализированную площадку для постоянного диалога по проблемам безопасности гаджетов. С таким предложением выступил во вторник председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Важный момент - необходимо отметить, что корпорация Apple хранит персональные данные россиян на территории России и этим выгодно отличается от других компаний. Тем не менее мне кажется, что пришло время говорить о создании некой постоянной действующей структуры, которая будет в целом искать уязвимости не только в продукции Apple, но и в гаджетах других корпораций, чтобы своевременно информировать пользователей о тех угрозах, которые постоянно обновляются", - сказал Малькевич на круглом столе "Смартфоны: как обеспечить безопасность персональных данных и личной информации?".

Он отметил, что такую площадку можно создать на базе Общественной палаты. Кроме представителей корпораций, в чьих гаджетах была выявлена уязвимость, в такую структуру должны войти российские ИТ-компании, представители властей, в том числе законодательной, а также специалисты по кибербезопасности, считает Малькевич.

Ранее на круглом столе он сообщил, что только за 2019 год в гаджетах Apple было выявлено пять крупных уязвимостей, связанных с безопасностью персональных данных.

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