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Распространение коронавируса нового типа
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Испания закрывает прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Запрет будет действовать с 11 до 25 марта
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© EPA-EFE/JEROME FAVRE

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник в Официальном правительственном вестнике страны.

Как уточняется в документе, "устанавливаются исключительные меры для ограничения распространения и заражения COVID-19 путем запрета прямых рейсов между Итальянской Республикой и аэропортами Испании". Запрет будет действовать с 11 до 25 марта текущего года.

По последним данным, всего в Испании выявлено более 1,6 тыс. заболевших, 35 человек умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в автономном сообществе Мадрид - порядка 782.

Теги
ИспанияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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