Система маркировки будет протестирована с импортером молочной продукции до конца марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Система маркировки в РФ до конца марта будет протестирована с компанией-импортером молочной продукции, сообщила во вторник пресс-служба оператора маркировки "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

"До конца марта ЦРПТ проведет тестирование выдачи кодов маркировки импортеру молочной продукции и ввод товара в оборот", - говорится в сообщении.

Тестирование системы с импортером является одной из шести методических рекомендаций Минпромторга РФ по внедрению маркировки в молочной отрасли. "За три месяца с момента утверждения методических рекомендаций ЦРПТ удалось выполнить пять из шести пунктов", - отмечается в сообщении.

Помимо тестирования системы с импортером в рекомендациях были отмечены отработка технологий нанесения цифрового кода на продукцию, тест передачи сведений о переходе права собственности на товар в формате электронного документа (УПД), обеспечение процесса продажи товара на кассе с передачей сведений в систему, апробирование процесса выдачи кодов маркировки производителям и ввоз товара из стран ЕАЭС, а также интеграция системы маркировки с системой ветеринарной сертификации "Меркурий".

В конце января 2020 года стало известно, что Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая и разместил соответствующий проект постановления на федеральном портале проектов правовых актов. Начало обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 года.

В ходе эксперимента маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.