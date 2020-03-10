В Киеве заявили, что продажа "дочки" ВЭБ.РФ на Украине не противоречит законодательству

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Продажа пакета акций ПАО "Проминвестбанк", дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ, не противоречила законодательству Украины. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина, комментируя продажу 4 марта на украинской бирже ценных бумаг 99,77% акций ПАО "Проминвестбанк".

Согласно сообщению биржи, цена пакета акций составила 268,7 млн гривен (почти $11 млн). Информация о покупателях пока отсутствует. Позже в СМИ появилось заявление российского ВЭБ.РФ, что продажа украинской "дочки" является нарушением норм международного права. ВЭБ.РФ намерен оспорить продажу в иностранном суде, поскольку, по мнению его руководства, продажа состоялась вопреки решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"В рамках подготовки к рассмотрению арбитражного иска ВЭБ к государству Украина о компенсации убытков, решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 по ходатайству ВЭБ.РФ Украина была обязана воздержаться от принудительной реализации акций Проминвестбанка, владельцем которых является ВЭБ.РФ", - цитирует Лещину онлайн-издание LegalHub.

Однако Лещина считает, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража о принятии мер обеспечения иска по своей сути является решением международного коммерческого арбитража не подлежащим признанию на территории Украины в порядке, предусмотренном главой 3 раздела IX Гражданского процессуального кодекса Украины.

ВЭБ.РФ подал в Киевский апелляционный суд заявление о признании на территории Украины решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года. Однако рассмотрение дела было приостановлено до рассмотрения Стокгольмским арбитражем ходатайства Украины от 21 октября 2019 года об отмене решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года.

"Утверждение о существующем запрете проведения торгов на основании решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года не соответствует действительности, поскольку такое решение не прошло процедуру его легализации на территории Украины и не является обязательным для третьих лиц и государственных органов", - пояснил Лещина.

Продажа в обход Нацбанка Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ранее заявил, что сделка по продаже Проминвестбанка не была согласована с ним. Нацбанк также сообщил Министерству юстиции Украины и организаторам торгов по продаже акций Проминвестбанка, состоявшихся 4 марта, о рисках приобретения существенного участия в банке без согласования с регулятором. При этом НБУ отметил, что он не вмешивается в договорный процесс купли - продажи акций банков и в процесс исполнения судебных решений. В то же время он напомнил, что "фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласия регулятора".

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. При этом Верховный суд Украины разрешил арест акций "дочек" российских банков - Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка - по иску структур украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Украинский олигарх подал иск в Гаагский арбитраж с требованием компенсации за потерю активов в Крыму, суд поддержал этот иск. В сентябре Апелляционный суд Киева арестовал акции банков, чтобы обеспечить исполнение решения арбитража Гааги. Коломойский оспаривал потерю Приватбанка и других активов в Крыму на общую сумму, по его словам, $2 млрд.