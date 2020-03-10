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DEWA открыла научно-исследовательский центр на базе Солнечного парка в Дубае

Он включает несколько испытательных лабораторий для изучения производительности и надежности солнечных электростанций

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Управление энерго- и водоснабжения в Дубае (DEWA) открыло новый центр исследований и разработок на базе Солнечного парка имени Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума, сообщило издание Power Engineering Internaitonal.

"Мы стремимся предвидеть и формировать будущее энергетической отрасли, внедряя инновационные технологии на всех этапах реализации стратегических проектов. Открытие парка - важный шаг на пути к достижению целей устойчивого развития ОАЭ, таких как переход на 75% использование энергии из альтернативных источников к 2050 году", - сказал генеральный директор DEWA Аль Тейер.

Новый научно-исследовательский центра включает ряд испытательных лабораторий для изучения производительности и надежности солнечных электростанций. На сегодняшний день, по сообщению DEWA, команда ученых центра уже опубликовала более 40 научных работ и имеет один патент. Исследования охватывают широкий спектр современных технологий, таких как умные энергосети, аналитика данных и 3D-печать, что открывает широкие возможности для инноваций в области повышения энергоэффективности инфраструктурных решений.

При строительстве в исследовательском комплексе были установлена система солнечных панелей, благодаря чему удалось снизить его энергопотребление на 25%.

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