На Ставрополье планируют производить до 100 т улиток в год

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Строительство теплиц общей мощностью 5 тыс. кв. м позволит производить на ферме "Улиточный сад" на Ставрополье более 100 т улиток в год. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства края.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности предоставления государственной поддержки предприятиям, занимающимся разведением улиток.

"На новой ферме запланировано строительство теплиц общей площадью 5 тыс. квадратных метров. Производительность улиток при запуске всех теплиц на полную мощность превысит 100 т в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам первого сбора урожая планируется получить до 5 т мяса улиток - это около 300 тыс. штук. В текущем году планируется ввоз маточного стада Средиземноморской улитки. Их будут разводить в теплице отдельно от местных особей.

"Первых ставропольских улиток уже поставляют в Московские рестораны, где деликатес пользуется спросом. Кроме того, эко-ферма занимается сбором муцина (слизи) улитки, что является уникальным биотехнологическим продуктом эстетической медицины", - сообщается в пресс-релизе.

По данным управления, в ближайшее время производители улиток Ставрополья смогут рассчитывать на господдержку своей деятельности, в том числе на получение грантов. В дальнейшем такой вид деятельности будет обеспечивать рабочие места, налоговые отчисления и производство высококачественного белка.

О предприятии

Хозяйство "Улиточный сад" является единственным в Ставропольском крае предприятием, занимающимся промышленным производством улиток. На предприятии созданы теплицы для выращивания улиток, производится готовая продукция - филе улитки в овощном бульоне, эскарго, идет работа над созданием улиточных паштетов и других вариантов блюд. Совместно с учеными изучаются свойства муцина - вещества в слизи улиток, которое используется в косметологии.

На встрече с президентом РФ в Адыгее в конце декабря 2019 года фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности. Путин поддержал эту идею, заявив, что он согласен, так как речь идет о пищевом продукте.