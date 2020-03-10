{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье планируют производить до 100 т улиток в год

По итогам первого сбора урожая планируется получить до 5 т мяса улиток - это около 300 тыс. штук

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Строительство теплиц общей мощностью 5 тыс. кв. м позволит производить на ферме "Улиточный сад" на Ставрополье более 100 т улиток в год. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства края.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности предоставления государственной поддержки предприятиям, занимающимся разведением улиток.

"На новой ферме запланировано строительство теплиц общей площадью 5 тыс. квадратных метров. Производительность улиток при запуске всех теплиц на полную мощность превысит 100 т в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам первого сбора урожая планируется получить до 5 т мяса улиток - это около 300 тыс. штук. В текущем году планируется ввоз маточного стада Средиземноморской улитки. Их будут разводить в теплице отдельно от местных особей.

"Первых ставропольских улиток уже поставляют в Московские рестораны, где деликатес пользуется спросом. Кроме того, эко-ферма занимается сбором муцина (слизи) улитки, что является уникальным биотехнологическим продуктом эстетической медицины", - сообщается в пресс-релизе.

По данным управления, в ближайшее время производители улиток Ставрополья смогут рассчитывать на господдержку своей деятельности, в том числе на получение грантов. В дальнейшем такой вид деятельности будет обеспечивать рабочие места, налоговые отчисления и производство высококачественного белка.

О предприятии

Хозяйство "Улиточный сад" является единственным в Ставропольском крае предприятием, занимающимся промышленным производством улиток. На предприятии созданы теплицы для выращивания улиток, производится готовая продукция - филе улитки в овощном бульоне, эскарго, идет работа над созданием улиточных паштетов и других вариантов блюд. Совместно с учеными изучаются свойства муцина - вещества в слизи улиток, которое используется в косметологии.

На встрече с президентом РФ в Адыгее в конце декабря 2019 года фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности. Путин поддержал эту идею, заявив, что он согласен, так как речь идет о пищевом продукте.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Продажа акций Сбербанка правительству
ЦБ сможет оставить себе 300 млрд рублей от продажи акций Сбербанка вместо 700 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС