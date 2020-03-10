Власти не будут расторгать договор о реконструкции СКК к ЧМ по хоккею в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга не будут расторгать договор концессии, по которому инвестор - компания "СКА-Арена" - реконструирует спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский" под арену для проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом говорится в ответе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на запрос депутатов Законодательного собрания города (есть в распоряжении ТАСС).

При демонтаже кровли СКК 31 января произошло обрушение, площадь которого составила около 28 тыс. кв. м (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения погиб 29-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В начале февраля компания "СКА-Арена", которая осуществляет реконструкцию объекта по концессионному соглашению с властями города, приступила к разбору конструкций, обрушившихся во время демонтажных работ.

"Случившееся разрушение СКК, переданного концессионеру для реконструкции в целях создания объекта концессионного соглашения, не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения концессионного соглашения по инициативе Санкт-Петербурга. При этом необходимо отметить, что обязательство по реконструкции СКК, предусмотренное концессионным соглашением, предполагает изменение его параметров", - говорится в ответе.

Как пояснили ТАСС в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, в концессионном соглашении предусмотрено обязательство концессионера к 1 мая 2023 года построить новую ледовую арену, обустроить прилегающую территорию объектами спортивной инфраструктуры, создать общедоступное парковое пространство. Таким образом, причиной расторжения или изменения условий концессионного соглашения может стать отклонение концессионера от реализации утвержденных концессионным соглашением объемов и затягивание сроков ввода объекта.

Администрация Петербурга заключила концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК с компанией "СКА-Арена" в январе 2020 года. На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей, завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года. Стоимость работ с учетом создания парка составит порядка 25 млрд рублей.