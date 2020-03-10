Власти Вологодской области направят 7,7 млрд рублей на медицину и инфраструктуру

ВОЛОГДА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области в 2020 году увеличат расходы областного бюджета на 7,7 млрд рублей и направят эти средства на развитие здравоохранения, спорта и инфраструктуры территорий. Соответствующий пакет поправок в областной бюджет выдвинул губернатор Олег Кувшинников, сообщила во вторник его пресс-служба.

"Поправками увеличиваются расходы в 2020 году на 7,7 млрд рублей. Прошу депутатов Законодательного собрания поддержать мои предложения. Эти решения найдут большой отклик среди жителей нашего региона", - привела пресс-служба слова губернатора.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, все планируемые расходы будут покрыты доходными источниками - остатками средств на конец 2019 года за счет дополнительных доходов бюджета и субвенциями из федерального бюджета, объем которых уточняется. "Увеличения долгов не произойдет", - пояснили в пресс-службе.

Регион намерен выделить 43 млн рублей в дополнение к федеральным средствам на организацию горячего питания 60 тыс. учеников начальной школы. Глава региона предложил также создать региональный Центр качества питания школьников, который будет отслеживать поставки продуктов, формировать единое меню и контролировать безопасность и качество продуктов для детей. На поддержку материнства и детства предложено выделить 322 млн рублей - на ежемесячные денежные выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Парки здоровья с удобными дорожками, освещением и спортивным инвентарем предложено создать для повышения мотивации вологжан для занятий спортом. На первом этапе такие парки появятся в Вологде и Череповце, а затем во всех муниципалитетах. Губернатор предложил разработать специальную региональную программу и предусмотреть работу тренеров в парках здоровья и на спортплощадках, чтобы они бесплатно консультировали местных жителей по вопросам физической активности. На программу планируется выделить более 52 млн рублей.

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями дополнительно направят 27 млн рублей: они пойдут на организацию круглосуточной бригады сосудистых хирургов, создание информационного модуля для отслеживания тяжелых пациентов, на дооснащение машин скорой помощи автоматическими дефибрилляторами. Еще 32,5 млн рублей выделят на создание центров онкологической помощи для пациентов с подозрением на онкологию во всех крупных муниципалитетах региона. На развитие медицинской инфраструктуры планируется выделить 442 млн рублей. Эти средства предлагается направить на ремонт операционных блоков, отделения кардиохирургии и закупку медицинского оборудования для Вологодской областной больницы. На передвижные медицинские комплексы будут направлены еще 25 млн рублей.

Для малого бизнеса и территорий

Еще 1,5 млрд рублей планируется направить на проекты, которые были одобрены жителями на градостроительных советах во всех муниципалитетах, - на строительство и ремонт дорог, модернизацию объектов энергетики, ЖКХ, культуры и образования.

Для поддержки малого и среднего бизнеса руководитель региона предложил ввести субсидирование затрат на обязательную маркировку продукции, на открытие собственного дела, на развитие экспорта, а также создать программу льготного лизинга.

В ближайшее время эти инициативы рассмотрят профильные комитеты Вологодского Заксобрания, а затем их вынесут на рассмотрение областного парламента в конце марта.

О бюджете

Бюджет Вологодской области на 2020 год принят по доходам в объеме 81 млрд 989 млн рублей, расходы - 86 млрд 818 млн. Дефицит составит 4,9 млрд рублей, он будет полностью покрыт остатками средств на конец 2019 года, которые образовались в связи с дополнительными поступлениями в бюджет. При этом бюджет 2019 года был исполнен с профицитом в 9,4 млрд рублей.

В прошлом году регион досрочно полностью избавился от банковских кредитов за счет дополнительных поступлений, направив на это 4,1 млрд рублей и сэкономив на обслуживании госдолга 195 млн рублей. В структуре долга остались только бюджетные кредиты. На 1 января 2020 года государственный долг региона составил 15,7 млрд рублей или 22% от собственных доходов. На 1 января 2021 года госдолг должен сократиться до 14 млрд рублей.