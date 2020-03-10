Эксперты не видят оснований для пересмотра бюджетной политики России в текущих условиях

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Бюджетная политика РФ не нуждается в краткосрочной коррекции даже на фоне падения цен на нефть и обвала на мировых рынках, так как эти факторы могут оказаться временными. Кроме того, у российских властей имеется целый ряд мер, которые позволят снизить волатильность курса рубля, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Мы считаем, что бюджетная политика не нуждается в краткосрочной коррекции. Поскольку текущее снижение цен на нефть может оказаться краткосрочным, мы не видим никакой угрозы для реализации нацпроектов. Дефицит бюджета будет профинансирован из средств Фонда национального благосостояния в ближайшие три-четыре месяца", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов также считает, что в текущих условиях восстановление нефтяных котировок выглядит вполне реальным, и механизм бюджетного правила не требует корректировки.

По действующему бюджетному правилу ЦБ ежемесячно покупает валюту для Минфина на дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены ($42,4 за баррель на 2020 год), которая направляется в Фонд национального благосостояния. 10 марта ЦБ решил приостановить покупки валюты на 30 дней, чтобы не оказывать дополнительного давления на курс рубля.

"По сравнению с ситуацией 2014 года, когда произошел пересмотр долгосрочного ориентира нефтяных цен, от правительства сейчас не потребуется бюджетная консолидация, потому что бюджет исходит из возврата нефтяных цен к величинам порядка $45 за баррель. Мы считаем такие ожидания реалистичными, в любом из наших трех макросценариев это происходит не позднее 2022 года", - говорит Куликов.

Пересмотр базовой цены нефти в бюджетном правиле маловероятен, так как сейчас российское правительство располагает достаточными ресурсами для регулирования валютного курса на протяжении всего 2020 года, уверен управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Андрей Пискунов.

При этом в среднесрочной перспективе эксперты не исключают корректировку бюджетной политики.

"Если период низких цен на нефть продлится до конца 2020 года, то не исключено, что в 2021 году бюджетное правило может быть пересмотрено", - полагает Пискунов.

Орлова из Альфа-банка ожидает, что пересмотр бюджетной стратегии может произойти уже этим летом, когда обычно готовится проект федерального бюджета на будущий год.

"Главный риск заключается в том, что вместо предложений понизить налоги для стимулирования роста, которые обсуждались в последние два месяца, правительство сосредоточит внимание на том, как собрать больше доходов, чтобы понизить цену на нефть, балансирующую бюджет до более приемлемого уровня", - подчеркивает она.