Крупнейший иранский авиаперевозчик возобновляет полеты в Европу

ТЕГЕРАН, 10 марта. /ТАСС/. Крупнейший иранский авиаперевозчик компания Iran Air возобновляет полеты в Европу после того, как они были временно прекращены на 48 часов. Об этом сообщает во вторник агентство ISNA.

При этом отмечается, что добиться возобновления полетов удалось благодаря совместным усилиям компании Iran Air, Организации гражданской авиации Ирана и министерства иностранных дел страны.

Рейсы возобновляются по всем направлениям, за исключением Вены, Стокгольма и Гётеборга. Полеты в эти города были приостановлены ранее по решению местных властей в связи с распространением коронавируса в Иране.

8 марта Iran Air заявил, что приостанавливает полеты в европейские страны "в связи с ограничениями, введенными Европой в отношении компании по неизвестным причинам".

За последние дни ряд стран, включая Армению, Турцию, ОАЭ, Грузию, Швецию, ввели временные ограничения на авиасообщение с Ираном по причине распространения коронавируса в исламской республике.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 8042 человека, зарегистрирован по меньшей мере 291 летальный исход.