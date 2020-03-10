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США отменяют запланированную продажу сырой нефти из стратегического резерва

В Министерстве энергетики отметили, что такое решение было принято "в свете последних изменений на нефтяных рынках"

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США приняло решение отменить запланированную продажу сырой нефти из стратегического нефтяного резерва. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении представителя ведомства Джесс Шумански.

"В свете последних изменений на нефтяных рынках министерство энергетики приостанавливает объявленную ранее продажу сырой нефти из стратегического нефтяного резерва. Сейчас неподходящее время для продажи, - отметила Шумански. - Министерство продолжает отслеживать ситуацию и оценивать [положение] на мировых рынках нефти, предоставим обновленную информацию по мере изменения ситуации на рынках".

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США
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