{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продажа акций Сбербанка правительству
Обновлено 

В Думе заявили, что оферту при продаже Сбербанка заменят акционерным соглашением

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что поскольку при передаче акций Сбербанка собственником остается государство, права на выкуп акций не возникает

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Право оферты в рамках приобретения правительством РФ у Банка России акций Сбербанка будет заменено на механизм акционерного соглашения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе заседания комитета.

На эту тему
ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

"Мы убираем право оферты, которые было прописано, заменяя его механизмом акционерного соглашения, которое вот сейчас - то, что предлагается принять. У нас прописывается механизм о том, что мы цену определяем на основании шестимесячного периода - о том, что в данном случае цену надо устанавливать, исходя из срока в пределах не более одного месяца", - сказал Макаров.

Депутат отметил, что поскольку при передаче акций Сбербанка собственником остается государство, права на выкуп акций не возникает. "Возник вопрос, мы обсуждали его и с правительством, и с ЦБ, о том, кто является собственником того пакета, который сейчас передается от одного юридического лица к другому юридическому лицу. Ведь и в том, и в другом случае этим собственником является государство. Здесь очевидно, что право собственности не меняется, выкупа не возникает вот из этого права", - добавил глава комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что законопроект о приобретении акций Сбербанка собираются дополнить поправкой о сокращении срока оферты миноритариям по выкупу акций.

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствует целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Теги
РоссияМакаров, Андрей МихайловичПродажа акций Сбербанка правительству
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" может сократить количество рейсов в Израиль до 14 в неделю
Пока авиакомпания ежедневно выполняет пять рейсов в Тель-Авив
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС