В Думе заявили, что оферту при продаже Сбербанка заменят акционерным соглашением

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Право оферты в рамках приобретения правительством РФ у Банка России акций Сбербанка будет заменено на механизм акционерного соглашения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе заседания комитета.

"Мы убираем право оферты, которые было прописано, заменяя его механизмом акционерного соглашения, которое вот сейчас - то, что предлагается принять. У нас прописывается механизм о том, что мы цену определяем на основании шестимесячного периода - о том, что в данном случае цену надо устанавливать, исходя из срока в пределах не более одного месяца", - сказал Макаров.

Депутат отметил, что поскольку при передаче акций Сбербанка собственником остается государство, права на выкуп акций не возникает. "Возник вопрос, мы обсуждали его и с правительством, и с ЦБ, о том, кто является собственником того пакета, который сейчас передается от одного юридического лица к другому юридическому лицу. Ведь и в том, и в другом случае этим собственником является государство. Здесь очевидно, что право собственности не меняется, выкупа не возникает вот из этого права", - добавил глава комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что законопроект о приобретении акций Сбербанка собираются дополнить поправкой о сокращении срока оферты миноритариям по выкупу акций.

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствует целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.