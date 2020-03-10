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Продажа акций Сбербанка правительству
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В Банке России сообщили, что в набсовет Сбербанка войдут пять представителей кабмина и ЦБ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Акционерное соглашение в рамках сделки по продаже правительству РФ контрольного пакета акций Сбербанка (сейчас принадлежит ЦБ РФ) устанавливает численность представителей от правительства и Банка России в наблюдательном совете кредитной организации в количестве пяти человек. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Самое главное - подход к формированию совета директоров. Количественный состав представительства не увеличится. Предполагается, что от чиновников - Банка России и от правительства - будет пять человек, плюс будет выдвигаться не более одного представителя менеджмента от Сбербанка", - сказал он.

Швецов  также сообщил, что поправки к законопроекту о покупке правительством РФ у Банка России акций Сбербанка гарантируют неизменность подходов к управлению кредитной организацией. 

"Те пункты, которые в поправках есть, с нашей точки зрения, будут гарантировать неизменность подходов к управлению этих институтов уже со стороны правительства", - сказал он.

Теги
РоссияПродажа акций Сбербанка правительству
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